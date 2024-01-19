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5 yıldır paralarını çekemeyen mudiler Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi!

5 yıldır paralarını çekemeyen mudiler Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi!

Lübnan'da 2019'dan bu yana hükümet tarafından mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, paralarının iade edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

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Başkent Beyrut'taki Merkez Bankası önünde düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.

Ekonomik kriz nedeniyle mevduatları dondurulan ve paralarını çekemeyen mudiler, "paramızı iade edin" yazılı dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin Merkez Bankası binasına girmelerine izin vermediği mudiler, bina önündeki yolu trafiğe kapatıp yanlarında getirdikleri araç lastiklerini ateşe verdi.

Göstericiler ayrıca binaya doğru havai fişekler fırlattı. Güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalede bulunmadığı mudiler, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'da ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Ancak Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı nedeniyle mudiler paralarının hesaplarda erdiğini belirterek, hesaplarındaki parayı hükümetin belirlediği kur üzerinden Lübnan lirası olarak değil dolar olarak çekmek istiyor.

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