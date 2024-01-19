BIST 8.033
DOLAR 30,19
EURO 32,89
ALTIN 1.977,63
HABER /  GÜNCEL

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

İnterpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan ve Eskişehir’ de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından Eskişehir’de olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri de iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri de iptal edildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
CHP kulisi Özgür Özel sinirlendi salonu terketti bütün kredinizi çoktan tükettiniz
CHP kulisi Özgür Özel sinirlendi salonu terketti bütün kredinizi çoktan tükettiniz
TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı