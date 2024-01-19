CHP kulisi Özgür Özel sinirlendi salonu terketti bütün kredinizi çoktan tükettiniz

CHP grubunda TBMM İdare Amirliği için yapılan seçimde ortalığın karıştığı ortaya çıktı. Yazar Zafer Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızgın ve kırgın bir şekilde toplantıyı terkettiğini yazdı.

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Yazar Zafer Şahin, TBMM İdare Amirliği görevine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın seçilmesiyle ilgili CHP grubunda dün yaşananların perde arkasını yazdı.

Bilindiği üzere TBMM İdare Amirliği için CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün aday oldu. Yapılan seçimde Bayraktutan 67, Tüzün ise 55 oy aldı.

Şahin, genel merkezin desteklediği aday Yaşar Tüzün'ün seçimi nasıl kaybettiğine ilişkin ayrıntılı kulis bilgilerini, sosyal medya hesabında paylaştı.

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