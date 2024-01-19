Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜİK'e tepki göstererek "Gerçek enflasyon yüzde 127 iken, yüzde 64 diye açıklıyor. Emekliye zam verilirken bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında, her emeklinin cebinden para çalıyor." dedi. Özel en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini de belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde emeklilerle bir araya geldi. Özel'in gündeminde geçtiğimiz günlerde en düşük maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen emekliler ve TÜİK vardı.

Emekliye zam verilirken gerçek enflasyonun değil, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının baz alındığını belirten Özel'in, TÜİK'e tepki göstererek "Gerçek enflasyon yüzde 127 iken, yüzde 64 diye açıklıyor. Emekliye zam verilirken bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında, her birinizin cebinden para çalıyorlar.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) diye bir kuruluş var. Nereden, nasıl hesap yaptığını açıkça paylaşıyor. TÜİK'in yüzde 64 olarak bulduğu enflasyonu üniversite hocaları yüzde 127 bulmuş. Fiyatlar yüzde 140, yüzde 160 artarken, ortalama enflasyon yüzde 127 iken size verilen zam ortada" açıklaması dikkat çekti.

"Emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret kadar olmalı"

Emeklilerin alım gücünün, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana giderek azaldığını söyleyen Özel "2002’de emekli maaşı 228 milyonken, o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. Bugün, 10 bin liralık emekli maaşı ile 2,5 tane altın alıyorsunuz." vurgusu yaptı ve 'hesabı 31 Mart'ta sorulacak' dedi.

Özel, "Emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret kadar olmalı" diyerek partisinin önerilerini şöyle sıraladı

"Bir kere en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret kadar olmalı. Bugün 10 bin lira, 17 bin liraya derhal çıkmalı. Kalıcı bir düzenleme yapılmalı. Eğer bu yapılırsa emekliler, siyasetçilerin gözlerine bakmak zorunda kalmazlar. Bir standarda bağlanmış olur.

Ayrıca, en düşük maaşın asgari ücretten az olması, en düşük emekli maaşının temel maaş olmasını kabul etmek anlamına da gelmiyor. 2002 yılında emeklilerin çok azı en düşük emekli maaşını alıyordu ve ortalama emekli maaşı en düşük emekli maaşından çok yukarıda bir yerdeydi. Şimdi ortalama emekli maaşı, neredeyse en düşük emekli maaşı kadar. Bu değişmeli.