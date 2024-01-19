BIST 7.960
DOLAR 30,19
EURO 32,90
ALTIN 1.971,30
HABER /  DÜNYA

İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!

İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’de barış misyonuna ihtiyaç duyulması halinde geçiş aşamasında kendi askerlerini Birleşmiş Milletler (BM) ile barış gücü olarak göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Abone ol

Tajani, Radio24'e verdiği demeçte, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 1000'den fazla İtalyan askerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Tajani, İsrail’in saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze'de bir barış misyonu gerekirse geçiş aşamasında askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız." dedi.

Tajani, bu hususta ABD'den kendilerine Lübnan'daki misyonlarını genişletmeye yönelik bir talep gelmediğini vurguladı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenlemesi nedeniyle uluslararası gündemde yer tutan Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Tajani, gelecek pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacağını ifade etti.

Tajani, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için AB misyonu oluşturulmasını desteklediklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da öğrenci kavgası! Bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı!
Erzurum'da öğrenci kavgası! Bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
Feyza Altun'dan bomba Dilan Polat iddiası! Sırada Oğuzhan Uğur, Murat Ağırel...
Feyza Altun'dan bomba Dilan Polat iddiası! Sırada Oğuzhan Uğur, Murat Ağırel...
Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler ulaştı
Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler ulaştı
Murat Kurum'dan kadın ve gençlere 'yüzde 25 istihdam' sözü
Murat Kurum'dan kadın ve gençlere 'yüzde 25 istihdam' sözü
Kızıldeniz'de ABD tanker gemisine 2 füze Başkan Biden'dan itiraf
Kızıldeniz'de ABD tanker gemisine 2 füze Başkan Biden'dan itiraf
Uzman psikologdan velilere 'karne' uyarısı!
Uzman psikologdan velilere 'karne' uyarısı!
Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor
Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor
Husiler ABD tankerini hedef aldı! Biden'dan "durduramadık" itirafı!
Husiler ABD tankerini hedef aldı! Biden'dan "durduramadık" itirafı!
ABD'nin Ay görevi başarısız oldu! 50 yıl sonra Ay'a tekrar inemediler!
ABD'nin Ay görevi başarısız oldu! 50 yıl sonra Ay'a tekrar inemediler!