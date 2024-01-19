Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler ulaştı

Erzurum'un Tekman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin çalışmasıyla snowtrackla evlerine ulaştırıldı.

Abone ol

Tekman ilçesine bağlı Geçitköy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesini arayarak kar ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerinin yolunun kapandığını, köydeki çocukların okuldan eve dönemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine çocukları okullarından alarak snowtrackla evlerine ulaştırdı. Mehmet Oğuz, yardım çağrılarına karşılık verildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Tekman'daki ekiplere teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün imkanlarımızla hizmet üretmeye ve hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.