BIST 7.962
DOLAR 30,19
EURO 32,90
ALTIN 1.971,16
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Kazancı Bedih kabri başında dualarla anıldı

Kazancı Bedih kabri başında dualarla anıldı

Şanlıurfa’nın önemli gazelhanlarından Kazancı Bedih olarak bilinen Bedih Yoluk vefatının 20. yıldönümü dolayısıyla kabri başında anıldı.

Abone ol

Şanlıurfa sıra gecesi geleneğinin tanınan isimlerinden Kazancı Bedih, ölümünün 20. yıldönümünde Şanlıurfa’daki kabri başında dualarla anıldı.

Gazelhanın, Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirilen anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, Kazancı Bedih’in oğlu Naci Yoluk ve sevenleri katıldı. Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk, babasının mezarı başında anma etkinliği düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve katılımcılara teşekkür etti.

Kazancı Bedih ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistanlı gencin ortada kalan cenazesine Denizli polisi sahip çıktı!
Afganistanlı gencin ortada kalan cenazesine Denizli polisi sahip çıktı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ümit Özdağ'dan 'seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?' sorusuna yanıt
Ümit Özdağ'dan 'seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?' sorusuna yanıt
Futbolda şike kumpası davası! 4 sanığa yakalama kararı çıktı!
Futbolda şike kumpası davası! 4 sanığa yakalama kararı çıktı!
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Bir türlü geçmeyen hastalığın sebebi üç farklı virüs!
Bir türlü geçmeyen hastalığın sebebi üç farklı virüs!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz
5 ilde tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
5 ilde tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya verdikleri sözü tuttu! Şehit ailesine ev alındı, eşyalar Melek Mosso'dan
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya verdikleri sözü tuttu! Şehit ailesine ev alındı, eşyalar Melek Mosso'dan
Aksaray'da 8 ayrı hırsızlıktan aranan kadın yakalandı
Aksaray'da 8 ayrı hırsızlıktan aranan kadın yakalandı
Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136, Türkiye'de satışa çıktı!
Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136, Türkiye'de satışa çıktı!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi yakalandı!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi yakalandı!