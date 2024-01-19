Kazancı Bedih kabri başında dualarla anıldı

Şanlıurfa’nın önemli gazelhanlarından Kazancı Bedih olarak bilinen Bedih Yoluk vefatının 20. yıldönümü dolayısıyla kabri başında anıldı.

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Şanlıurfa sıra gecesi geleneğinin tanınan isimlerinden Kazancı Bedih, ölümünün 20. yıldönümünde Şanlıurfa’daki kabri başında dualarla anıldı.

Gazelhanın, Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirilen anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, Kazancı Bedih’in oğlu Naci Yoluk ve sevenleri katıldı. Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk, babasının mezarı başında anma etkinliği düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve katılımcılara teşekkür etti.

Kazancı Bedih ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.