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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi yakalandı!

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi yakalandı!

İzmir'in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Dikili, Bergama ve Kınık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Operasyonda, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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