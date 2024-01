Bu hafta 6 film gösterime girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Haftanın biyografi türündeki müzikal filmi "Queen Rock Montreal", Saul Swimmer yönetmenliğinde efsane İngiliz rock grubu Queen'in 1981'deki Montreal konserini izleyiciyle buluşturuyor.

Konserde Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon'lı müzik grubu Queen'in "We Will Rock You," "Somebody To Love," "Under Pressure," Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," ve "We Are The Champions" gibi unutulmaz hitleri yer alıyor.

"Animal Kingdom"

Adele Exarchopoulos, Romain Duris ve Tom Mercier'in oynadığı Thomas Cailley yönetmenliğindeki bilim kurgu filmi "Animal Kingdom", bazı insanların başka hayvan türlerine dönüşmeye başladığı bir dünyada, bir baba ile oğlu arasında geçen bir macerayı beyaz perdeye taşıyor.

"Lohusa"

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı haftanın yerli komedi filmi "Lohusa", yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.

Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.

"Kardeş Takımı"

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Kardeş Takımı", anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.

"Afacanlar Kampta"

Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan "Afacanlar Kampta", dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

"Ördeklerin Göçü"

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Ördeklerin Göçü", aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini odağına alıyor.