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Gaziantep FK golcüsünü arıyor! 4 oyuncu gidecek, 3 oyuncu alınacak!

Gaziantep FK golcüsünü arıyor! 4 oyuncu gidecek, 3 oyuncu alınacak!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, ara transfer döneminde golcü oyuncu almak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

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Yılmaz, AA muhabirine, ligde son haftalarda şanssız puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Puan kayıplarını telafi etmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz var ve bu eksiklikleri gidermek için çalışacağız. 4 oyuncuyla yollarımızı ayırıp 3 oyuncu almayı hedefliyoruz. Şu ana kadar da 2 oyuncuyla hemen hemen anlaştık. İyi bir forvet almak için çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde onu da renklerimize bağlayıp puan veya puanlar almak için yolumuza devam edeceğiz."

"İyi bir maçtı, şanssız bir gol yedik"

Takımda çok eksiklerinin bulunmadığını anlatan Yılmaz, ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandıklarını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son Fenerbahçe maçında Gaziantep FK olarak gücümüzü Türkiye'ye gösterdiğimize inanıyorum. İyi bir maçtı, şanssız bir gol yedik. Buradan puan ve puanlar alabilirdik. Fenerbahçe gibi büyük bir takımından puan alabilmek bizi mutlu ederdi. Bundan sonraki maçlarda bunların telafisi için çalışacağız."

Yılmaz, soğuk havalara rağmen kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

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