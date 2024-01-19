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İsrail ordusu Gazze'de mezarları açıp cesetleri çıkardığını doğruladı gerekçesini de açıkladılar

İsrail ordusu Gazze'de mezarları açıp cesetleri çıkardığını doğruladı gerekçesini de açıkladılar

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

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Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

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