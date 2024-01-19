BIST 8.004
DOLAR 30,19
EURO 32,86
ALTIN 1.968,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolda mahsur kalan öğrenciler snowtrackla evlerine ulaştırıldı!

Yolda mahsur kalan öğrenciler snowtrackla evlerine ulaştırıldı!

Erzurum'un Tekman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler evlerine, ekiplerin çalışmasıyla snowtrackla ulaştırıldı.

Abone ol

İlçeye bağlı Geçitköy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Oğuz, dün Büyükşehir Belediyesini arayarak kar ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerinin yolunun kapandığını, mahalledeki çocukların okuldan eve dönemediğini bildirip, yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çocukları okuldan alarak snowtrackla evlerine ulaştırdı.

Oğuz, yardımlarına karşılık verildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Tekman'daki kurumlara teşekkür etti.

Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün olanaklarımızla hizmet üretmeye ve hemşerilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafize Gaye Erkan yılbaşından bu yana ABD'deymiş! Erdoğan rahatsız iddiası...
Hafize Gaye Erkan yılbaşından bu yana ABD'deymiş! Erdoğan rahatsız iddiası...
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Mezarlık işçisinin evinden yüzlerce tarihi sikke çıktı
Mezarlık işçisinin evinden yüzlerce tarihi sikke çıktı
12 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu! 42 gözaltı var
12 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu! 42 gözaltı var
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...
İstanbul'da metro kullanacaklar dikkat! Belirli saatlerde hizmet veremeyecek
İstanbul'da metro kullanacaklar dikkat! Belirli saatlerde hizmet veremeyecek
Rasim Ozan Kütahyalı iddiası! "Merkez Bankası içinde Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgası var"
Rasim Ozan Kütahyalı iddiası! "Merkez Bankası içinde Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgası var"
İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"
İBB Başkan Adayı Kurum'dan ulaşımla ilgili müjde! "Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız"
19 litrelik damaca suyun fiyatı 100 lira oldu!
19 litrelik damaca suyun fiyatı 100 lira oldu!
İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı
İki kişinin yaralandığı kavgada üç kişi yakalandı
Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı
Fren yerine gaza bastı, yoldan çıktı
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak!
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak!