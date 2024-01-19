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Yargıtaya yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu

Yargıtaya yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu

Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belirlendi.

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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini yaptığı toplantıda belirledi.

Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.

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