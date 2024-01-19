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İsrail günde en az 173 kadın ve çocuk öldürdü!

İsrail günde en az 173 kadın ve çocuk öldürdü!

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda günde en az 173 Filistinli kadın ve çocuğu öldürdü.

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Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 104 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin 800 çocuk ile 7 bin 250 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 24 bin 620 olduğu, 61 bin 830 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Sağlık sektörünü hedef alan İsrail ihlallerine ilişkin ise 337 sağlık çalışanı ile 45 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 119 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 9 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla Hepatit A vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, 138 hükümet tesisi ile 97 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 295 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 157'sini tümüyle yıktığı 246 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı ve 122 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

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