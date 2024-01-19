Yusuf Tekin'den özel okul zamlarına ilişkin beklenen açıklama geldi

Özel okullar son yıllarda artan enflasyonla fiyat artışlarını bir şekilde sınırlara uygun yaparken, 2024-2025 eğitim dönemi erken kayıtlarının açıklandığı şu günlerde veliler fahiş fiyatlara tepki gösteriyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı

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Son dönemde özel okullardaki fahiş zam oranlarından dert yanan veliler MEB'e şikayet yağdırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okulların uyguladığı zamlarla ilgili açıklama yaptı, özel okul temsilcilerine uyarı geldi. Yine özel anaokullarının erken kayıt fiyatları da dudak uçuklattı. Ünlü isimler sosyal medyadan fiyatları paylaşıp tepki gösterdi.

Yıllık yemek ücreti olarak 100 bin, birinci sınıf kaydı için 640 bin TL istediği öne sürülen özel okul gündem oldu. Velileri isyan ettiren zamlarla ilgili bakanlık harekete geçti.

Özel okullara uyarı gitti

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Özel okul temsilcileri görüştük, kendilerini uyarıyoruz" dedi.



Öte yandan özel anaokullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı fiyatları da belli oldu. Erken kayıt fırsatı olarak açıklanan fiyatlar velileri de şaşkına çevirdi. Genellikle eğitim kalitesi, donanımı ve çevresiyle ön planda olan okullarda ücretlerin 1 milyonu bulduğu öğrenildi. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, rakamların bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlendiğini söyledi. İlçe ilçe değişen anaokulu fiyatlarında en yüksek ilçeler arasında Sarıyer yer aldı.



En düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini de söyleyen Kuş, “Butik anaokullarında 300 bini geçen bir rakam bulamazsınız, bu durum genellikle yabancı menşeili okulların kolejlerinde yaşanıyor. Buralarda ciddi manada rakamlar var" ifadelerini kullandı.

1 milyonu bulan var

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, “Dönem dönem gündem oluyoruz. Ocak ayı ve Eylül aylarında gündem haline geliyoruz. İnsanların ekonomik şartlarıyla ilgili olan bir durum. Bazı okullar 600, 700 bin lira ya da 1 milyon olduğuyla ilgili bilgiler geliyor. Bu okullar Türkiye genelinde 3 ya da 4 okulda gündeme geliyor. Biz şunu söylüyoruz taban fiyat oluşmadığı sürece sürekli bu gündeme gelecektir ve de okulların bugünkü gündeme gelen fiyatlarıyla ilgili sık sık biz gündeme geleceğiz. Burada önemli olan şu, bizim şu anda özellikle butik anaokullarıyla ilgili olan fiyat listesi bugün itibariyle baktığımız zaman 15 bin lirayla yaklaşık 25 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor" dedi.

Kuş, “Bu ülke şartlarında aslında normal olarak gördüğümüz bir durum. Çünkü biz asgari ücretle çalışan kesime hitap eden bir kurum değiliz. Gelirinizin yüzde 30’undan fazlasını siz eğitim bedeli olarak ayırıyorsanız zaten burada bir hata vardır. Sınıf ayrımcılığı yapmıyoruz ama ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. Vurgulamak istediğimiz şu. Evinize bir bakıcı aldığınız zaman 25 bin lira ile 40 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor. Bunu bir kişiye veriyorsunuz ama biz burada istihdam etmiş olduğumuz öğretmenler var. Bu öğretmenlerin kalitesini artırmamız gerekiyor. Bu kaliteyi asla yere düşürmeden devam ettirmemiz gerekiyor. Dönem olarak baktığımız zaman biz her seferinde şunu söylüyoruz, Normalde butik anaokulları olarak aslında bir asgari ücret üzerinden çalışıyoruz. Hedef bu olduğu zaman bugün itibarıyla yaklaşık 15’le, 17’den başlayan bir rakam söz konusu. Haliyle dönem sonuna kadar da olacağı fiyat bu" diye konuştu.



Rakamlarımız bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlendiğini dile getiren Kuş, “Haliyle bu rakamımızı mayıs ayına kadar belirliyoruz ama bu fiyatı biz bir sene sonrasının haziran ayına kadar devam ettiriyoruz. Şu anda sadece önümüzde İstanbul için bile düşündüğümüz zaman 200’ün üzerinde devir anaokulu var. Bu ciddi bir rakamdır. Türkiye geneline baktığımız zaman özel okullarda devir sayısı şu anda 2 bin 500 civarı. Yani diyor ki; ben bu yapmış olduğum eğitim öğretim faaliyetlerinden zarar görüyorum" dedi.