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Deprem bölgesi Malatya’da karne heyecanı

Deprem bölgesi Malatya’da karne heyecanı

Asrın felaketinin yıktığı iller arasında yer alan Malatya’da deprem psikolojisi altında zorlu bir eğitim süreci geçiren 148 bin 771 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu Nadire Dernek İlkokulunda düzenlenen tören ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını bitiren öğrencilere karneleri verildi. Programa katılan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır 1. sınıfları dolaşarak ilk kez karne alacak olan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Törende açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını ifade ederek deprem bölgesi Malatya’da eğitimin 11 bin 678 öğretmen ile 871 okulda sorunsuz tamamladıklarını söyledi. Deprem nedeniyle yıkılan okulların yerine yeni yapılan binaların inşaatlarının sürdüğünü de ifade eden Yazıcı, “Mevcut okullarımızda ikili öğretimle ve öğretmen arkadaşlarımızın özel ve üstün gayretleriyle 2023-2024 eğitim öğretim yılını sağlıklı bir şekilde inşallah tamamlıyor. Deprem şartları içerisinde öğrencilerimizin normalleşmesi adına çocuklarımızın normal yaşamlarına devam edebilmeleri adına tıpkı 6 Şubat’tan önce okullarımızda yapılan tüm etkinliklerin aynı şekilde bu dönemde yapılması için özel gayret gösterdik. Öğretmen arkadaşlarımız eğitime emek koyan bütün Milli Eğitim çalışanlarını tebrik ediyorum. Çünkü Malatya’nın şartları özel bu özel şartlarda her şeyin normalmiş gibi tıpkı deprem olmamış gibi eğitim hayatına çocuklarımızın eğitim ve öğretimine normal şartlarda devam etmesini sağladık” şeklinde konuştu.
Öğrencilerin 15 günlük tatil döneminde hem dinlenip hem de bolca kitap okumalarını isteyen Yazıcı, “Çocuklarımız yoruldular, 15 gün dinlenecekler. Kitap okumayı unutmasınlar, yaşamın olmazsa olmazı adeta ekmek, yemek, su gibi kitabında yaşamın olmazsa olmazlarından biri olduğunu hatırlatarak ara tatilde bütün çocuklarımız en az bir kitap okuması dileğiyle. Öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.
Öğrenci ve veliler de deprem sürecinde zorlu bir eğitim dönemi sürdürdüklerini belirterek, psikolojik olarak da etkilendiklerini söyledi.

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