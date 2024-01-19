Murat Kurum: İstanbul'da yaşayan bir vatandaş ömründen üç buçuk yıl kaybediyor

Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un çözülemeyen sorunlarından biri de ulaşım... Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da esnaf ve vatandaşlarla buluşmasında bu soruna dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Narmanlı Han’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul’un ulaşım sorununa dikkat çeken Kurum, “İstanbul’da yaşayan bir vatandaşımız ömründen üç buçuk yıl kaybediyor. Üç buçuk yılı trafikte bekleyerek geçiriyor. Biz İstanbul’a verdiğimiz sözleri tutmak için gelmek istiyoruz. Bunu, geleceğe güvenen gençliğimizle birlikte yapabiliriz.” dedi.

Ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelip onların sorunlarını dinleyen Kurum gençlerden İstanbul için kendisine yol arkadaşı olmalarını istedi.