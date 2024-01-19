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Şiddetli yağışlar felaket getirdi! Toprak kaymasında 7 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şiddetli yağışlar felaket getirdi! Toprak kaymasında 7 kişi öldü

Filipinler'in Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı. Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.

7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.

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