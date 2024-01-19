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Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

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Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji güncel hava durumu verilerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. 19 Ocak Cuma günü için ise 11 ile uyarı geldi. İşte İçişleri Bakanı, Meteoroloji ve AKOM'dan gelen o uyarılar... İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...

Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Bakan Yerlikaya'dan 9 il için uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji, AKOM, İçişleri Bakanı... O illere peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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