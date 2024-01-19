Ahmet Hakan'dan Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasıyla ilgili kritik soru

Ahmet Hakan, İstanbul adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını değerlendirdi. Yarışın centilmence devam ettiğini belirten Hakan, "Bir sinir harbi var gibi. Bakalım kontrolü ilk kaybeden kim olacak." dedi.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinin sonucu en çok merak edilen ili olan İstanbul'da adayların seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmak için sahaya çıktılar.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İstanbul'da seçim işleri nasıl gidiyor?" başlıklı yazısında tarafların şimdiye kadar yürüttükleri seçim kampanyasını bu ifadelerle değerlendirdi:

"Centilmence yürüyor"

"Şu ana kadar faullü bir durum yok. Her şey alabildiğine centilmence yürüyor.

- Ekrem İmamoğlu sessiz ve derinden. Murat Kurum halkın arasında ve sokaklarda.

- Taraflar polemikten alabildiğine kaçınıyor.

- Küçük takılmalar var ama olay asla demeçler savaşına dönüşmüyor.

- İki taraf da ortamı gerginleştirmekten kaçınıyor.

- İki taraf da süper dikkatli ve hata yapmak istemiyor.

- İmamoğlu: Kendinden emin. Kurum: Süper arzulu ve istekli.

- Bir sinir harbi var gibi. Bakalım kontrolü ilk kaybeden kim olacak."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı