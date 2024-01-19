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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un idmanlara katılmadığını ve konunun bilgisi dışında gerçekleştiğini ifade etti. Kulüp de bu sabah yaptığı açıklamayla her iki oyuncunun da kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Manisa FK'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un idmana çıkmadıklarını ve bu konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

"Ömür ve Bozok idmanlarda yok"

Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok'un antrenmanlara çıkmamaları hakkında konuşan Avcı, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden beri antrenmanda yoklar. Sebebini çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bir bilgiye sahip olacağım diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'dan açıklama: Kadro dışı bırakıldılar. İnceleme başlatıldı!

Trabzonspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." denildi. 

Bakasetas Panathinaikos'a mı gidiyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bakasetas ile ilgili de konuştu. Avcı, "Trabzonspor aynı dönemlerde geldik. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas, son ana kadar her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncu. Şu an itibarıyla bir dedikodu var. Dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle birlikte olacak. Hafta sonuyla ilgili konuşacağız. Transferi gerçekleşir, gerçekleşmez bilemiyorum. Transferi gerçekleşse daha son ana kadar her şeyini verebilen bir oyuncu. Gerçekleştiği zaman düşüncelerimi net bir şekilde söyleyebilirim. Bu çok konuşuluyor ama şu an itibarıyla benim önüme gelen net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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