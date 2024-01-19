Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bağımlılık ve uyuşturucu özelliği olan hap, esrar, sentetik uyuşturucu ile skunk maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.G. ve M.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanmaktan, M.D., S.A. ve A.D. ise uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 877 adet sentetik ecza hapı, 198 uyuşturucu hap, 900 gram skunk maddesi, 10 gram toz esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.