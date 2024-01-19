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Aksaray'da 8 ayrı hırsızlıktan aranan kadın yakalandı

Aksaray'da 8 ayrı hırsızlıktan aranan kadın yakalandı

Aksaray’da 8 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Aksaray’da suçun önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Aysel G.'nin (34) yakalanması için çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma ve takip yapan ekipler, Aysel G.'nin Laleli Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen ikamete operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Aysel G., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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