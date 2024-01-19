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5 ilde tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

5 ilde tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçlarına yönelik yürütülen operasyonda Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 80 adet 9 milimetre fişek, 22 adet tüfek kartuşu, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden C.K., Ş.B., K.A. ve C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ordu Adliyesine sevk edildi, F.Ü., G.A. ve D.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.K. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Ş.B. ile C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.K. isimli şahsın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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