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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”ne katıldı. Camiye girmesiyle birlikte vatandaşlar Erdoğan'a büyük bir ilgi gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

-Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir. Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti. Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik.

İbn Haldun Üniversitesi'ndeki hadis çalışmaları

Aziz kardeşlerim İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim.

Tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden Allah razı olsun. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan'ın sonraki durağı Yalova

Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katılmak üzere Yalova'ya geçecek.

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