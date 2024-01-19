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Ümit Özdağ'dan 'seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?' sorusuna yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümit Özdağ'dan 'seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?' sorusuna yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'i ziyaret etti. Özdağ, bir gazetecinin "seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Hayır, ittifak Zafer'de." cevabını verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, gazetecilere, Zafer Partisi'nin Kilis'te yeni teşkilatı ile bir atılım içine girdiğini aktaran belirterek, "Bu atılımın sonuçlarını mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde çok somut bir şekilde göreceğiz. Ben de Kilis'e seçimlerden önce yine geleceğim. Burada önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacağımız adayla sahada olacağım." dedi.

Özdağ, bir gazetecinin "seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Hayır, ittifak Zafer'de." cevabını verdi.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, seçimlerde partilerine destek istedi.

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