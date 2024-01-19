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Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor

Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor

Ekmek birçok ilde 8 ila 10 lira arasında fiyatlara satılırken; Bursa'nın Kestel ilçesinde 400 gram ekmek 5 yıldır 1 TL'den satılıyor. Belediye Başkanı Tanır fiyat politikasının nedenini açıkladı.

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Çoğu il ve ilçede 400 gram ekmek 8-10 TL'ye satılırken; Bursa’nın Kestel ilçesi Türkiye’de ekmeğin en ucuza satıldığı yer oldu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır fiyat politikasının nedenini açıkladı. Tanır, 1050 dönüm arazi üzerine kendi ektikleri yerli tohumlarla un ve ekmek üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 TL'den satıldığını ancak kendilerinin bu fiyatı 1 TL'ye düşürdüğünü söyleyen Tanır, "Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL'den hemşerilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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