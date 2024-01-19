Husiler ABD tankerini hedef aldı! Biden'dan "durduramadık" itirafı!

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de seyreden ABD'ye ait bir tankeri 2 füzeyle hedef aldı. Füzeler geminin yakınlarına düşerken, herhangi bir hasar meydana gelmedi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Husilere yönelik saldırılarının Husileri durdurmadığını, ancak saldırılara devam edeceklerini belirtti.

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Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de gemileri hedef almaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin dün saat 21.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait, Yunanistan tarafından işletilen tanker gemisi M/V Chem Ranger'ı 2 gemisavar balistik füze ile hedef aldığı duyuruldu. Füzelerin geminin yakınına düştüğü, gemide hasar meydana gelmediği belirtildi. Husilerin ticari gemilere son 3 gün içinde üçüncü saldırısı olduğu aktarıldı.

Dün akşam yapılan bir başka açıklamada ise ABD güçlerinin Kızıldeniz'in güneyini hedef alan Husilere ait 2 gemisavar füzesini vurduğu bildirildi. Füzelerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için yakın bir tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ABD güçlerinin “meşru müdafaa” amacıyla füzeleri vurarak imha ettiği aktarıldı.

“Husileri durduramadık”

ABD Başkanı Joe Biden, Husilerin saldırılarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Biden, ABD’nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıların Kızıldeniz'deki saldırıları durdurup durdurmadığına ilişkin soruya, “Husileri durduruyorlar mı? Hayır. (Husilere yönelik saldırılar) Devam edecekler mi? Evet” şeklinde cevap verdi.

Kızıldeniz'deki gerilim

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, ticari gemilere füze ve dron saldırıları düzenlemiş, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmuştu. Washington yönetimi de aralık ayında Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu. ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere 12 Ocak’ta havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirmişti. ABD 13 Ocak’ta ise tek başına Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisini vurmuştu. CENTCOM tarafından 16 Ocak’ta yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesinin imha edildiği belirtilmişti. ABD, 17 Ocak’ta ise yine Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzeyi vurmuştu.

Gazze’deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD, önceki gün Husileri yeniden terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.