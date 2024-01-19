Feyza Altun'dan bomba Dilan Polat iddiası! Sırada Oğuzhan Uğur, Murat Ağırel...

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu defa Söylemezsem Olmaz sunucularından Selen Görgüzel'in Dilan Polat hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin açıklamalarına Feyza Altun kayıtsız kalamadı.

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Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak cezaevinde yazdığı mektubu ortaya çıkan Dilan Polat bu defa Söylemezsem Olmaz sunucularından Selen Görgüzel'in açıklamalarıyla gündem oldu.

Görgüzel programda; 'Aslında Dilan Polat'ın dijitaldeki fenomenleşme ve kadınlar tarafından sevilme halinden dolayı yaptığı ürünlerin, ürettiği ürünlerin, açtığı salonların talep görmesinde hiçbir yanlış yok. Yani burada hiçbir yanlış bir şey de yok yalan bir şey de. Yani Dilan Polat halk tarafından karşılığını bulmuş bir fenomen. Artık iş insanı oldu. Açtığı güzellik salonlarına talep oldu. Ciddi satış yaptı bu arada.' ifadelerini kullandı.

"Sırada onlar var"

Görgüzel'in Dilan Polat hakkındaki bu ifadelerine avukat Feyza Altun kayıtsız kalamadı. Altun, 'Algı yapıyorlar her yere para dağıtıyorlar, kendilerini ifşa eden herkese de operasyon yapıyorlar. Daha devam edecek. Oğuzhan Uğur ile başladı benimle devam etti. Sırada Seyhan Soylu, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç var. Polatgil avaneleri çok tehlikeli, hala yüz binlerce dolarları var. Para ile satın alınmayacak sayısı ülkede azdır.' dedi.