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Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ve babasına sert salvolar! Türkiye size muhtaç değil

Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ve babasına sert salvolar! Türkiye size muhtaç değil

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babasıyla ilgili iddialar sonrası Erkan'ın en büyük destekçilerinden birisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş çıldırdı. "Şu ülkede liyakatli dediğin insanlar bile yarı-liyakatli!" diyen Özgür Demirtaş, babaya "ülkenin kaderi kızına kalmadı" derken Erkan'a da "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanına MAHKUM ve MUHTAÇ değildir" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ilk günden bu yana destek veren finans uzmanı Özgür Demirtaş, Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar üzerine çileden çıktı. "Şu ülkede liyakatli dediğin insanlar bile yarı-liyakatli!" diyen Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından MB Erkan ve babası için esti gürledi. İşte Demirtaş'ın o sözleri...

Babanın odası olmaz, insan kovamaz

Merkez Bankası Başkanı ve Babası ile ilgili haberleri okudum. Eğer doğru ise FELAKET. Eğer Doğru ise diyorum, çünkü gazeteler de bazen yalan haber yapabiliyor.

1) Merkez Bankası Başkanının Babası Merkez Bankasında oda sahibi olamaz. İnsanları kovamaz. 

Ülkenin kaderi kızına kalmadı!

2) “Nankörler, biz sizin için Amerika’dan geldik” dediği söyleniyor. BİZ dediği kızı ve kendisi mi? Bu nasıl bir burnu büyüklüktür. Asla kabul edilemez.

3) Bu ülkenin Yurt dışı ve içinde yüzlerce yetişmiş evladı var. Yani ülkenin kaderi kızına kalmadı.

MB'nin Özgür Demirtaş’a da ihtiyacı YOK!

4) Hafize hanım, Finansal MÜHENDİSLİK mezunu. Yani MAKRO-Ekonomi eğitimi ve bilgisi YOK. Dolayısı ile Merkez Bankasının kendisine ihtiyacı YOK. Merkez Bankasının Özgür Demirtaş’a da ihtiyacı YOK.

Son politikalar 'yardımcısı' kaynaklı

5) Merkez Bankasının son zamanlardaki başarılı politikası çoğunlukla Başkan Yardımcısı kaynaklı. Yani Hafize hanım gitse aynı Merkez Bankası aynı doğrulukta devam eder.

Bir Merkez Bankası Başkanı gider, diğeri gelir

6) Merkez Bankası başkanı hakkında YALAN haber yapıldığında kendisini savunan benim. Böylesine bir rezillik yaşandığı zaman da sözümü esirgeyecek değilim.

7) Türkiye Cumhuriyeti, 1 Merkez Bankası Başkanına MAHKUM ve MUHTAÇ değildir. Bir Merkez Bankası Başkanı gider, diğeri gelir.

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