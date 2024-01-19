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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı. Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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