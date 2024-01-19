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Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saklanacak yer aradı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı yanlarında taşıdığı şemsiye sayesinde ıslanmazken, bazıları ise ıslanmamak için alışveriş merkezlerine ve işletmelerin önlerine sığındı. Yağışın hız kazanmasıyla birlikte İki Eylül Caddesi neredeyse bomboş kaldı. Hava tahminlerine göre yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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