9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!

Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol eğitimine başlayan 2015 doğumlu Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu.Abone ol
Fenerbahçe, Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol oynayan 9 yaşındaki Arda Akkaya'yı renklerine bağladı. 2015 doğumlu Arda, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.
Manisa FK Söke Futbol Okulları’ndan yapılan açıklamada, “2015 doğumlu Manisa FK Söke Futbol ailesinin evladı sarı fırtınamız Arda Akkaya Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bizleri gururlandıran evladımıza başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arda” denildi.