BIST 8.028
DOLAR 30,19
EURO 32,91
ALTIN 1.977,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki 06 LYT 79 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi!
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi!
İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!
İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!