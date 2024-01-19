BIST 8.033
DOLAR 30,19
EURO 32,89
ALTIN 1.977,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri de iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri de iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Abone ol

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de iptal edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP kulisi Özgür Özel sinirlendi salonu terketti bütün kredinizi çoktan tükettiniz
CHP kulisi Özgür Özel sinirlendi salonu terketti bütün kredinizi çoktan tükettiniz
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
9 yaşındaki Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu!
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Özgür Özel sert çıktı: TÜİK emeklinin cebinden para çalıyor
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Burdur’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
Oğlunun tabancayla yaraladığı kadın hayatını kaybetti!
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar