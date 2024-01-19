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Liselilerin omuz atma kavgasında kan aktı

Liselilerin omuz atma kavgasında kan aktı

Erzurum'da karne aldıktan sonra okuldan çıkışta lise öğrencileri arasında omuz atma bahanesiyle çıkan kavgada kasığından bıçaklanan Alperen V., yaralandı.

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde karnelerini alan lise öğrencileri okuldan çıkarken iki grup arasında omuz atma bahanesiyle kavga çıktı.

Kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen V. kasığından yaralandı. Okul yönetiminin bilgi vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alperen V., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Aşırı kan kaybeden Alperen V.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, Alperen V.'yi bıçaklayıp kaçtığı öne sürülen Levent K. (17) ve 2 arkadaşını yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

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