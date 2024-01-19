31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Abone ol
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "hırsızlık" suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç.'yi (35) düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.