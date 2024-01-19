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Pakistan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

Pakistan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İslamabad ile Tahran arasında artan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Jilani, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında güvenlik konularında daha yakın işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Jilani, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve işbirliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

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