BIST 8.028
DOLAR 30,19
EURO 32,91
ALTIN 1.977,55
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı

Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulama ile ilk cuma namazı kılındı.

Abone ol

​​​​​​​Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlattığı yeni düzenlemede, cami girişlerinde yoğunluk azaldı.

Camiye ibadet için gelen Türk vatandaşları, Sultanahmet Meydanı'ndaki bölümde İmparatorluk kapısından Ayasofya'ya giriş yapıyor.

Yeni uygulama ile ibadet dışında tarihi mekana yapılan turistik geziler ise III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan kapıdan başlayarak, galeri katında devam ediyor.

Turistik geziler, 25 avro giriş ücreti ile gerçekleşiyor. Camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçen turistler, bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebiliyor.

QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HÜDA PAR milletvekili Şahzade Demir, emekli maaşlarının yeniden belirlenmesini istedi
HÜDA PAR milletvekili Şahzade Demir, emekli maaşlarının yeniden belirlenmesini istedi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hatay’da 1 hafta içerisinde sulama kanalında 3.ceset bulundu
Hatay’da 1 hafta içerisinde sulama kanalında 3.ceset bulundu
İsrail savaş kabinesinin günleri sayılı! İsrail Jerusalem Post yazdı
İsrail savaş kabinesinin günleri sayılı! İsrail Jerusalem Post yazdı
Hizmetin e-ticaret platformu; insan arama motoru VARMI!
Hizmetin e-ticaret platformu; insan arama motoru VARMI!
Büyükşehir’le engeller bir bir aşılıyor
Büyükşehir’le engeller bir bir aşılıyor
5 yıldır paralarını çekemeyen mudiler Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi!
5 yıldır paralarını çekemeyen mudiler Merkez Bankası önünde gösteri düzenledi!
Liselilerin omuz atma kavgasında kan aktı
Liselilerin omuz atma kavgasında kan aktı
Tofaş marka aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Tofaş marka aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
54. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi
54. Dünya Ekonomik Forumu sona erdi