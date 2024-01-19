Hizmetin e-ticaret platformu; insan arama motoru VARMI!

Hizmet sağlayıcılarla müşterileri buluşturmayı hedefleyen, “İnsan arama motoru” olarak tanımlanan VARMI uygulaması hayata geçirildi.

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VARMI, evde yemek yapıp satma ihtiyacı duyan kadınlardan, köpek gezdirerek gelir elde etmek isteyen gençlere, özel ders vermek isteyen öğretmenlerden, dijital konularda hizmet vermek isteyen IT uzmanlarına kadar pek çok iş kolunu bir araya getiriyor.

2023 yılı sonunda 350.000 $’lık sermaye ile ticarette yeni bir platform hayata geçirildi. Adı VARMI olan uygulama, ek gelir elde etmek isteyenlere emeğiyle günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı karşılamamız için tasarlandı. Kişilerin yeteneklerine uygun işyeri kurabilme imkânı sunan VARMI, küçük büyük ihtiyaçlara yönelik uzman kişilerle buluşturma özelliğine sahip. Herkesin birbirine fayda sağlayıp kazanç elde edebildiği bir platform olan VARMI uygulamasında, evde yemek yapıp evinden yemek satan bir kadın satıcı da bulunuyor, duvara çivi çakabilen usta, özel ders veren öğretmen, pansuman yapabilen hemşire, taşınma işlerine yardımcı olabilecek nakliyeci, halı sahada kaleci olabilecek kişilere kadar para kazanmak isteyen herkes bulunuyor. Bugüne kadar 110 bin kullanıcıya ulaşan VARMI uygulaması üzerinde, 25.000 aktif hizmet ilanı bulunuyor. Hizmetlerin çeşitliliğine bakıldığında ise; yüzde 40 oranındaki kategori başka platformlarda bulunmuyor.

VARMI gelir elde ettiren bir halk hareketi!

GooglePlay Store ve AppStore’dan indirilebilen VARMI uygulamasında, hizmet arama özelliği bulunuyor ve bu özellik konuma göre çalışıyor. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılaması için en yakındaki kişiyle iletişim kurma özelliği sunan uygulama, yarattığı ekosistem sayesinde kullanıcılarına yetenekleri doğrultusunda gelir elde etme imkânı sağlıyor.

VARMI uygulamasının Kurucusu Halil İbrahim Yüksel, uygulamayı bir halk hareketi olarak tanımlıyor ve devam ediyor, “Şirinler kasabası bir yer düşünün. Herkesin bir yeteneği ve becerisi var ve herkes birbirine fayda sağlayıp kazanç da elde edebiliyor. Şehirlerde yaşadığımız evleri ayıran duvarların hemen ardında aradığımız hizmeti ya da yardımı verebilecek kişiler bulunabilir ancak birbirimizden haberimiz yok. Çareyi uzaklarda arıyorduk. En azından şimdiye kadar.”

Bazen sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz kişiyi bulamayacağımız düşüncesiyle ertelediğimiz işler olduğundan bahseden Yüksel, “VARMI Uygulamamız ile komşunuzdan yemek alıp, ütüyü komşuya yaptırmak, ani bir planlama sonucu köpeğiniz komşuya bırakabilmeniz gibi günlük hayatın içinde zaman ve enerjimizi alan işler için çözüm bulabilecekleri fikrini kullanıcılarımıza vermeye çalışıyoruz. Bazı işler öyle ki ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Günlük hayatınız ile harmoni içerisinde. Bir emekli, evde zaten ve çocuk bakımı yapabilir ya da parka yürümeye giderken bir köpek ile yürüyebilir. Ya da yemek de olduğu gibi, zaten evde kazan kaynıyor, biraz fazla pişirip satabilir ve böylelikle para kazanma fırsatı da yaratabilir” dedi.



70 TL’ye dükkân açmak mümkün!

VARMI uygulaması indirildiğinde üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra, aylık gösterim paketleri seçiliyor. Aralık 2023 fiyatlandırması ile 70 TL ile online hizmet dükkânı açılabiliyor. Daha sonra hizmet arayan kullanıcılar uygulamaya girdiğinde kendilerine yakın hizmet verenleri, cevap verme hızlarına ve puanlarına göre sıralanmış olarak görebiliyorlar ve profillerini inceleyerek doğrudan mesaj atabiliyorlar. Mesaj yoluyla iletişim kuran kişiler, anlaşmaları dahilinde istedikleri hizmete dakikalar içerisinde sahip olabiliyor. Konum yoluyla birbirlerini bulmaları sayesinde de yine zamandan tasarruf etme imkânı buluyorlar.

VARMI Uygulaması 2024 yılının sonuna kadar 1 milyon tekil kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor ve 2025 yılında da dünya pazarına da açılmaya hazırlanıyor.