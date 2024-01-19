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Deniz Zeyrek 'AK Parti yaptırdı' diyerek Ankara anketi paylaştı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

Deniz Zeyrek 'AK Parti yaptırdı' diyerek Ankara anketi paylaştı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

AK Parti'nin Ankara adayının Turgut Altınok olarak açıklanmasının ardından açıklanan ilk anket sonucuna göre Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu önde?.. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "AK parti tarafından yaptırılan anket" diyerek sonuçlarını açıkladı...

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AK Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u aday olarak açıkladı. Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV canlı yayınında AK Parti'nin Ankara'da yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Zeyrek, AK Parti'nin Ankara'da yaşayan 16 bin kişiye "Mansur Yavaş'ı" sorduğunu ifade etti. Zeyrak AK Parti anketin dediği anketin sonuçlarını ise şöyle özetledi: 

- AK Parti’de yapılmış bir anket var. 16 bin kişiye sorulmuş. Mansur Yavaş’tan memnuniyet oranı yüzde 64, ‘Oy verir misiniz?’ sorusuna ‘evet’ diyenler ise yüzde 55 civarında...

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