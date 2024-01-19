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Lise öğrencisi Havva, takdir belgesini alamadan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lise öğrencisi Havva, takdir belgesini alamadan hayatını kaybetti

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında gece saatlerinde yaşanan kazada hayatını kaybeden Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Havva Hazal Yılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Özkonak kasabasında gece saatlerinde yaşanan kazada Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm haberi sevenlerini başta olmak üzere sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayata veda eden Havva Hazal Yılmaz'ın karnesi ve takdir belgesi okuduğu 11/A sınıfındaki masasının üzerine çiçeklerle birlikte bırakıldı.

Bu görüntü sonrasında Havva Hazal Yılmaz'ın arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına engel olamadı.

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimize karnelerini vererek ara tatile uğurlayacağımız bugün aldığımız acı bir haber ile üzüntüye boğulduk. Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 11/A sınıfı öğrencisi Havva Hazal Yılmaz, gece saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Hayatının baharında aramızdan ayrılan canımız öğrencimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

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