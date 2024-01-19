Sakarya'da polis ailesini katletti! Karısını ve kızını öldürdü, annesini yaraladıktan sonra intihar etti

Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle aile içinde çıkan tartışma sonucu polis İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve kendi annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.