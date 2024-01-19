Almanya'da çifte vatandaşlık yasası mecliste oylanacak

Gurbetçilere güzel haber. Almanya Federal Meclisİ’nde oylamaya bugün sunulacak yasa tasarısı kabul edilirse Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak ve çifte vatandaşlığın önündeki engel kalkacak. Almanya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması ya da dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bekleme süresi ise 3 yıla düşecek.

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Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa tasarısı konusunda sona gelindi. Almanya’da 3 ila 3.5 milyon Türk göçmen yaşıyor. Almanya'da çifte vatandaşlık yasanın kabul edilmesi Türk kökenli vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Yasa, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenin önündeki engelleri kaldırarak, bu kişilerin hem Almanya hem de Türkiye vatandaşı olmalarını mümkün kılıyor. Yasanın kabul edilmesi halinde, Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Tasarının yasalaşması halinde Alman vatandaşlığını alan herkes daha önce sahip olduğu vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayarak çoklu vatandaşlık sahibi olabilecek. İşte tasarının ayrıntıları;

Almanya vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla inecek.

Almanya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşecek.

Gençlerin 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Almanya vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan model kaldırılacak.

Almanya'da doğan çocuklar, Almanya vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az beş yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Almanya vatandaşlığı alabilecek.

Almanya vatandaşlığına geçiş koşulları arasında ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. Son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.

Misafir işçi için Almanya vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

Ancak, yasanın bazı hükümleri, özellikle geçim şartı ve anayasaya uygunluk şartı, bazı kesimlerde eleştirilere neden oluyor. Bu hükümlerin uygulamada nasıl işleyeceği ve hangi sonuçları doğuracağı henüz net değil.