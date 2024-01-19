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Fener Rum Patriği, Bursa'da ayin yönetti

Fener Rum Patriği, Bursa'da ayin yönetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü dolayısıyla ayin yapıldı.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trilye Mahallesi'ndeki Trilye Kültür Merkezi'nde yönettiği ayinin ardından katılımcılarla kortej halinde sahile yürüdü.

Bartholomeos'un dua etmesinden sonra iskeleden denize attığı haçı çıkarmak için kıyıda bekleyen kişiler suya atladı.

Denizden haç çıkarma ritüelinin ardından katılımcılar, Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisini izledi.

Bartholomeos, etkinlikte yaptığı konuşmada, Theofania ayininde bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Savaşlara dikkati çeken Bartholomeos, "Ne yazık ki bugünkü dünyada 'barış' kelimesinin karşılığını bulmak güçleşti. Aydınlanma geleneğinin en önemli ismi, 19'uncu yüzyılın düşünürlerinden Alman filozof Immanuel Kant da barışın ebedi bir şekilde sağlanmasının temel koşullarını insanın akıllı ve ahlaki yapıya kavuşması ile mümkün olacağını söyler." dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da savaşların bir an önce bitmesini temenni ederek, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Ayine, Yunanistan'dan gelen konukların yanı sıra Bursa ve çevre illerden Rum Ortodoks cemaati mensupları katıldı.

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