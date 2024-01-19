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3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı!

3 kilogram uyuşturucuyla yakalan şüpheli tutuklandı!

Çanakkale'de 3 kilo 151 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişinin aracını durdurarak aradı.

Aramada 3 kilo 151 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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