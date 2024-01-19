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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız!

Dün CHP'li Belediye Başkan Yardımcısının başörtülü bir kadına şiddet uygulaması ve hakaretler savurmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, dün Büyükçekmece'de yaşanan olaylar da yer aldı.

"Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok..."

Sert ifadelerle CHP'yi eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz.

Dün Büyükçekmece'de neler oldu?

CHP yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı.

Operasyonda aralarında bir başkan yardımcısı ve imar müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gelişmeleri takip etmek isteyen basın ekibi de toplanan kalabalıkla birlikte belediye binası önündeki yerini aldı.

Gözaltına alınanların görüntülendiği sırada gazeteciler darbedilirken CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş da başörtülü bir kadını hedef aldı.

Kadının boğazını sıkan Akkuş, hakaretler de savurdu.

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