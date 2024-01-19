Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Yalnızlığa ittiler

AK Parti Yalova Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, konuşmasında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sahip çıkarak "Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler" dedi.

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AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nu yalnızlığa ittiler"

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun günah keçisi ilan edildiğini ve yalnızlığa itildiğini belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler ve FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek, CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"7 Ocak'ta 26 büyükşehirimiz ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adayımızı açıklamıştık. Dün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz kalan 48 büyükşehir ve ilimizin adaylarını milletimize takdim ettik. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehirimizle birlikte 81 ildeki adaylarımızı belirlemiş olduk. İnşallah ana kademe, kadın ve gençlik yolları, mahalle ve köy temsilcileri ile 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?

"Güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?"

Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiç birimize durmak dinlenmek yoktur. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum.

Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bizzat şahit olduğumuz bu büyük yıkımın ardından Yalova adeta küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte toparlanan Yalova ülkemizin en gözde, cazip şehirleri arasında yerini almaya başladı. Yalova'nın önünde hala değerlendirmeyi bekleyen büyük potansiyel var. Amacımız hükümet ve belediye elele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. AK Parti belediyelerde elde ettiği başarıyla milletimizin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş partidir. Bunun için mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı öneme sahiptir.

"Teröristleri salmanın hesabını yapıyorlar"

DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak oluyorlar. Seçim iş birliği kisvesi altında teröristleri cezaevinden salmanın hesabını yapıyorlar. Ülkenin ve milletin aleyhinde her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellerine set çeken, sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin altından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkın ve adaletin savunulmasından rahatsız olanlar bunlar. İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşan yine bunlar.

Büyükçekmece'deki olaya tepki

Büyükçekmece'de yaşını başını almış bir kadına saldırdılar. Utanın. Hani kadına şiddet yoktu. Sizin gidecek yeriniz son. Son oyununuzu 31 Mart'ta oynayacaksınız."