MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si Büyükşehir ilçesi, 53 ilçe olmak üzere 55 Belediye Başkan adayını daha açıkladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

İşte MHP'nin açıkladığı adaylar:

ADIYAMAN

"Besni belediye başkan adayı Mustafa Altın, Çelikhan belediye başkan adayı Mehmet Bahaddin Ulaş, Gerger belediye başkan adayı Yasin Sarıtemur, Samsat belediye başkan adayı Ramazan Berk, Sincik belediye başkan adayı Abdullah Güner, Tut belediye başkan adayı İbrahim Halil Kılavuz."

AĞRI

"Diyadin belediye başkan adayı Mehmet Nuri Kaya, Doğubeyazıt belediye başkan adayı Ferdi Ertaş, Hamur belediye başkan adayı Cemal Yakut, Tutak belediye başkan adayı Suat Engin."

AMASYA

"Göynücek belediye başkan adayı Kadir Fatih Erdoğan, Gümüşhacıköy belediye başkan adayı Ömer Faruk Dertlioğlu, Hamamözü belediye başkan adayı Fatih Bayraktar, Merzifon belediye başkan adayı Bünyamin Arslan, Suluova belediye başkan adayı Rıfat Uzun, Taşova belediye başkan adayı Sinan Yılmaz."

ARDAHAN

"Damal belediye başkan adayı Doğukan Turgut, Çıldır belediye başkan adayı Navruz Gündoğdu, Göle belediye başkan adayı Oktay Arslan, Posof belediye başkan adayı Nihat Saydan."

EDİRNE

"Enez belediye başkan adayı Ahmet Demirci, Havsa belediye başkan adayı Hasan Özen, İpsala Aybike Şimşek, Keşan belediye başkan adayı Serdar Duman."

KIRIKKALE

"Bahşılı belediye başkan adayı Halil İbrahim Bişgin, Delice belediye başkan adayı Aytekin Araç, Çelebi belediye başkan adayı Nafi Yakut, Keskin belediye başkan adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu, Sulakyurt belediye başkan adayı İsmail Bildik, Yahşihan belediye başkan adayı Osman Türkyılmaz."

KİLİS

"Elbeyli belediye başkan adayı Adil Özkan, Musabeyli belediye başkan adayı Mehmet Ölmez, Polateli belediye başkan adayı Duran Kurşunoğlu."

NEVŞEHİR

"Acıgöl belediye başkan adayı Mehmet Eroğlu, Avanos belediye başkan adayı Mustafa Kenan Sarıtaş, Derinkuyu belediye başkan adayı Yusuf Gemici, Gülşehir belediye başkan adayı Erkan Çiftçi, Kozaklı belediye başkan adayı Celalettin Güven, Ürgüp belediye başkan adayı Mustafa Öz."

RİZE

"Çayeli belediye başkan adayı İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere belediye başkan adayı Hakan Karagöz, İyidere belediye başkan adayı Osman Mete."

TOKAT

"Almus belediye başkan adayı Bekir Özer, Artova belediye başkan adayı Nazif Çuhacı, Başçiftlik belediye başkan adayı Gürsel Bayram, Erbaa belediye başkan adayı Ertuğrul Karagöl, Niksar belediye başkan adayı Azmi Yıldırım, Pazar Şerafettin Pervanlar, Reşadiye belediye başkan adayı Ergül Ünal, Sulusaray belediye başkan adayı Davut Kılıç, Turhal belediye başkan adayı Orhan Yaylı, Yeşilyurt belediye başkan adayı Muhsin Yılmaz, Zile belediye başkan adayı Ali Özgan."