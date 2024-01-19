Galatasaray'ın yıldızı için flaş emeklilik iddiası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Afrique Sports'ta yer alan habere göre Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan emekli olmayı düşünüyor.

Haberde, Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset ile yaşadığı sorunlar sonrasında ülkesinin kadrosuna çağırılmayan Zaha'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterememesi sonrasında bu kararı aldığı vurgulandı.

24 MAÇTA SÜRE BULDU

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını ise 31 kez sırtına geçirirken, 5 kez de ağları havalandırma başarısı gösterdi.